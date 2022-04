Sant’Angelo Limosano: ritrovata la piccola Nicole

Ritrovata la piccola Nicole, scomparsa a Sant’Angelo Limosano nella serata di sabato: la bambina è stata individuata da un elicottero della Polizia di Stato con a bordo gli uomini del Soccorso Alpino

Ha trascorso la notte al freddo, ma è stata ritrovata viva e sta bene la piccola Nicole, 5 anni, allontanatasi da casa nella sera di sabato 2 aprile senza avvertire i genitori. La bambina è stata individuata da un elicottero della Polizia di Stato con a bordo gli uomini del Soccorso Alpino.

LA SCOMPARSA

Nicole, 5 anni, come spiega la Dire (www.dire.it) si era allontanata da casa sua, nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant’Angelo Limosano in provincia di Campobasso, nella sera di sabato 2 aprile. A quanto hanno ricostruito i familiari, la piccola avrebbe avvicinato una sedia alla finestra del piano terra e, una volta uscita da lì, si sarebbe dileguata. Il ritrovamento nelle campagne a circa un chilometro da casa in linea d’aria.

Foto Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS