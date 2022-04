Nicolainmusica su YouTube con il videoclip di “Oceano”

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Oceano”, nuovo singolo del cantautore siciliano Nicolainmusica

Disponibile su YouTube il videoclip di “Oceano”, nuovo singolo del cantautore siciliano Nicolainmusica. Il brano ha come punto focale il concetto di oceano come un flusso di coscienza utile a rappresentare ogni rottura che può capitare nelle nostre vite.

Nel testo l’autore ricrea la solitudine che si prova quando si è costretti a fare i conti con se stessi; nella musica, la ballad ricerca “calma” con un sound ispirato ai brani più malinconici di Nick Murphy, ai flussi di coscienza di Benjamin Clementine ed a Thom Yorke.

“L’immagine che ho sempre avuto in testa è quella del mare d’inverno: rivedere qualcosa che conosci bene ma in un periodo totalmente diverso, in un’altra forma, con un altro rapporto. Credo che con Oceano si comprendano i paralleli che si possono fare con le svariate relazioni personali che ognuno di noi può vivere” dichiara Nicolainmusica.

Il videoclip vede protagonista un ragazzo in una libreria, in cui i libri rappresentano i pensieri di quando si vive una rottura. Colpito da un filo rosso, trova un taccuino che gli permette di vedere momenti speciali con una danzatrice che prende vita dal mare. Inizia così l’animazione: l’incontro, l’inseguimento ed una danza dove la coppia rimane legata dal filo, terminando con il ricongiungimento, nella vita reale, tra i due.

Molto presente è la componente simbolica: la personificazione donna-mare, i dualismi movimento-stazionarietà e compagnia-solitudine che permeano il racconto, dove non si comprende bene quanto di reale c’è e quanto invece sia sogno.

“Oceano” è disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali, con videoclip ufficiale su YouTube.

Ascoltala su YouTube: https://youtu.be/IJnvTErtmUs