Milano Monza Motor Show: arriva il MIMO Pass

Arriva il MIMO Pass, il biglietto elettronico gratuito, per accedere al Milano Monza Motor Show dal 16 al 19 giugno 2022

Sarà il MIMO Pass, il biglietto elettronico gratuito, la grande novità della 2ª edizione di Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno 2022.

MIMO Pass consentirà ai visitatori l’accesso a tutte le aree della manifestazione, come i test drive nel centro di Milano e l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza, oltre a una serie di convenzioni e sconti per trasporti, musei, hotel, ristoranti e impianti sportivi. Basterà compilare il form già on line su www.milanomonza.com/mimopass per ottenere il proprio MIMO Pass nominale.

A MIMO sono attesi 500.000 visitatori che potranno vedere l’esposizione all’aperto di novità auto e moto di oltre 50 brand nel centro di Milano, insieme a una spettacolare presentazione dinamica delle anteprime in piazza Duomo in occasione della Premiere Parade nella giornata inaugurale giovedì 16 giugno 2022. Accanto alla mostra a Milano, i visitatori vivranno un adrenalinico fine settimana nell’Autodromo di Monza, nell’anno delle celebrazioni del suo Centenario, con il passaggio dell’ultima tappa della 1000 Miglia, il Trofeo MIMO 1000 Miglia, e diversi meeting di supercar e hypercar.