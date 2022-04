Il Rally di Proserpina 2022 è online

Il Rally di Proserpina 2022 online: su www.rallyproserpina.it tutte le informazioni della gara ennese, organizzata dal Consorzio Ente Autodromo Pergusa

Su www.rallyproserpina.it tutte le informazioni della gara ennese, organizzata dal Consorzio Ente Autodromo Pergusa che il 3 Aprile aprirà il Campionato Regionale rally.

La gara che inaugurerà il Campionato Siciliano Rally vedrà le operazioni preliminari e lo shakedown sabato 2, poi la parte agonistica si disputerà tutta nella giornata di domenica 3 Aprile.

Sul nuovo sito saranno fruibili tutte le informazioni per i piloti, gli addetti ai lavori e i semplici appassionati che da subito potranno consultare le varie pagine a partire dalla Storia del Rally, con i protagonisti e l’Albo D’Oro, il programma, il percorso, la Tabella dei tempi e delle distanze, nonché le news in continuo aggiornamento e tanto ancora, in stretto collegamento con il sito ed i social dell’Autodromo di Pergusa.

“Abbiamo voluto cominciare con un restyling – Ha dichiarato Mario Sgrò, Presidente del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa -desideriamo che tutto sia fruibile in modo immediato, sin dal primo appuntamento motoristico di questa stagione, che sarà ricca di eventi.A Breve sarà completato il lavoro su un portale vero e proprio che favorirà tutti i contatti con il nostro impianto, in tutte le sue funzioni. Un lavoro adesso quanto mai necessario, visto il poliedrico impegno che coinvolge il nostro autodromo”-.

Mentre si continua a lavorare all’organizzazione della manifestazione, continuano ad arrivare le adesioni. Ci sarà tempo per iscriversi fino a lunedì 28 marzo, poi la 27^ edizione del Rally di Proserpina entrerà nel vivo con le due giornate di venerdì 1 e Sabato 2 Aprile dedicate alle Verifiche Sportive e Tecniche, oltre che allo svolgimento dello Shakedown sabato 2 aprile dalle 10.00 alle 13.00 in Autodromo.

Domenica la partenza della fase agonistica è prevista dal Viale IV novembre di Enna alle ore 8.01 , a seguire il primo loop di prove: PS.1:“Villa del Casale 1 di Km.15,00, start ore 8.43, PS.2 “Erbavusa 1 di Km 10.00, start 10,27 e PS.3 “Circuito Pergusa” di Km 2.50 start 11.41. Alle 12 .47 sempre in Autodromo l’unico parco assistenza , mentre due saranno i riordini alle 11.47 e quello finale alle 16.30. I secondi passaggi sulle prove PS 4,5,6 saranno la “Villa Casale 2” ore 13.26, la “Erbavusa 2” ore 15.10 e “la Circuito Pergusa 2” alle 16.24. L’Arrivo in Autodromo alle 16.40.