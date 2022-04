“All That Divide Us” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “All That Divide Us – Amore criminale”: un affascinante crime con Diane Kruger, Catherine Deneuve e il rapper Nekfeu

Domenica 3 aprile in prima serata alle 21.20, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) trasmette in prima visione il film “All That Divide Us – Amore criminale” di Thierry Klifa, un affascinante crime intimista che immerge lo spettatore in una torbida storia di dipendenza e ricatti in una cittadina portuale francese.

Julia è l’unica erede della facoltosa famiglia Keller, ma la donna è stata vittima di un terribile incidente che ne ha segnato il corpo e le movenze e l’ha resa dipendente dalle droghe. Per alleviare le sue sofferenze, fisiche e psicologiche, Julia frequenta lo spacciatore Rod, di cui è cliente e amante, pesce piccolo di un giro di criminalità più estesa. Un giorno accade che lo spacciatore rimane ucciso a causa della stessa Julia che tenta di occultare il cadavere, aiutata anche dall’austera genitrice che si rivela complice diabolica. Ma Ben, amico e collaboratore di Rod, intuisce il piano delle due donne e inizia a ricattarle. La situazione ben presto prenderà una brutta piega. Nel cast un’intensa Diane Kruger, spalleggiata dall’elegante Catherine Deneuve e dal rapper Nekfeu, idolo dei giovani francesi.