Su Rai 4 il film “We die young”: ecco la trama

Un sabato sera in compagnia delle icone del cinema action cult su Rai 4 con “We die young”: ecco la trama del film

Un film che fonde gli elementi tipici del cinema crime con le tematiche del dramma di formazione. È “We Die Young”, proposto sabato 2 aprile alle 21.20 su Rai 4 (canale 21).

Il quattordicenne Lucas fa di tutto per tenere il fratellino di appena dieci anni lontano dalla violenza della strada. Quando un reduce della guerra in Afghanistan si trasferisce nella casa vicino la loro, per i due ragazzini si prospetta la possibilità di seguire un giusto esempio.

Diretto dall’esordiente Lior Geller e interpretato dal divo del cinema action Jean-Claude Van Damme, “We Die Young” mostra la cruda realtà delle strade di Washington, dove molti ragazzini si trovano a crescere all’interno di gang criminali, privi di valori e votati alla violenza. Uno spaccato realistico che trova nell’icona Van Damme uno stimolante legame con il cinema di genere.