Le opere di Marica Moro alla Galleria Federica Ghizzoni

Fino all’8 aprile 2022 “DREAMS”, la mostra personale di Marica Moro, con un nuovo ciclo di lavori sia, pittorici che scultorei

La Galleria Federica Ghizzoni presenta DREAMS la mostra personale di Marica Moro, visitabile fino all’8 aprile 2022, con un nuovo ciclo di lavori sia, pittorici che scultorei, ispirati al nuovo video SWEET DREAMS che vuole essere la rappresentazione di un sogno in cui finalmente tutte le donne riusciranno le une insieme alle altre a sconfiggere la violenza e a riemergere sempre più forti dal vaso, simbolo di nascita e ri-nascita per l’umanità intera.

Questo messaggio di libertà e pace vuole essere simbolico nel difficile momento che stiamo vivendo. Inoltre Saranno esposte, inoltre, le opere più rappresentative della ricerca artistica che Marica Moro ha intrapreso negli ultimi anni, ispirandosi ai mutamenti dell’universo, e realizzando delle “metamorfosi” della cellula del Dna che diviene di volta in volta forma antropomorfa o vegetale.

In mostra sarà presente anche l’installazione Seeds ispirata al ciclo vitale della cellula nello spazio, composta da lamine di alluminio riflettente, e che vuole far riflettere sull’energia insita nella natura e nelle forme primarie delle cellule, origine della vita. In quest’opera come nel ciclo di opere Kosmos una forma in divenire, a metà tra creatura animale e vegetale, simboleggia il parallelismo tra uomo e natura, la genesi e la trasformazione della vita tra passato, presente e futuro. La riflessione intende sottolineare l’importanza di un senso etico nell’analisi dell’evoluzione umana, ricercando nuove strade nello studio delle malattie grazie al progresso scientifico, importante protagonista del nostro tempo.