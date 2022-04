Gli Eugenio in Via Di Gioia nel Guinness World Record per la maxi scritta a Torino: premiata l’iniziativa della band dedicata al Pianeta

Gli Eugenio in Via Di Gioia sono nel Guinness World Record. Per una volta non è la musica della band a parlare ma un’iniziativa che li ha visti, qualche giorno fa, protagonisti nella loro Torino. Una dichiarazione d’amore al pianeta Terra impressa sul suolo di piazza San Carlo.

A realizzarla i ragazzi aiutati da 150 coetanei, tutti muniti di gessetti bianchi, scotch, metro e pazienza. Il risultato è stato una scritta talmente grande da poter essere letta per intero solo dall’alto: “Ti amo ancora”. Ora quella dichiarazione d’amore è ufficialmente la più grande mai realizzata per la Terra. “Speriamo- scrivono gli Eugenio- che grazie a questo riconoscimento il nostro messaggio possa arrivare al mondo intero”.

Da sempre attenti alle tematiche ambientali, gli Eugenio in Via Di Gioia hanno promosso l’iniziativa per uno scopo specifico: svegliare le persone sugli sviluppi negativi del nostro agire quotidiano. Qualche giorno fa scrivevano: “Ti amo ancora. Una dichiarazione d’amore sincera. Una presa di coscienza proattiva verso una Terra che va curata. Verso un mondo economico, sociale e ambientale che va rivoluzionato. L’aria irrespirabile della nostra città, il consumo disastroso del nostro pianeta, l’inconsistente progetto di futuro per le nuove generazioni resteranno lì, sotto gli occhi di tutti, come da sempre, invisibili. Tutto questo non è più possibile”.