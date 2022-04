Drusilla Foer a La Versiliana il 6 agosto 2022

Il Festival La Versiliana annuncia il primo grande nome della sua 43° edizione: Drusilla Foer torna nel grande teatro di Marina di Pietrasanta

Drusilla Foer torna nel grande teatro di Marina di Pietrasanta più “Eleganzissima” che mai. Stella tra le stelle, brillante, ironica, irriverente, ma sempre stilosa e amatissima dal pubblico dei teatri e adesso star assoluta dopo l’immenso successo di Sanremo.

Drusilla Foer è il primo grande nome che Alfredo Benedetti, presidente della Fondazione Versiliana, insieme a Massimo Martini, consulente artistico, annunciano per la 43° edizione del Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta.

Un nome, quello di Madame Foer, che La Versiliana conosce bene già da tempo per averla ospitata con grande successo per ben due volte negli ultimi anni. Ancor più forte dopo la rivelazione sanremese, Drusilla ha accolto l’invito a tornare sul palco della Versiliana per la terza volta e lo farà, senza dubbio in grande stile, sabato 6 agosto 2022.

“Siamo assolutamente orgogliosi di poter annunciare questo grande ritorno di Drusilla Foer sul nostro palcoscenico – commenta il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – Noi come il nostro pubblico l’abbiamo amata sin da subito, abbiamo seguito con entusiasmo il suo crescendo di successi che è partito proprio anche dal nostro teatro. Di questo ringrazio il nostro consulente artistico Massimo Martini: con lui in questo periodo stiamo lavorando serratamente al cartellone estivo, anche in vista della presentazione della domanda ministeriale del Fondo Unico per lo Spettacolo. La composizione del cartellone è una materia piuttosto complessa, che richiede tempo e dedizione, ma se il buon giorno si vede dal mattino, stiamo partendo bene.”

“Ancor prima dell’exploit sanremese – aggiunge Massimo Martini, consulente artistico della Fondazione Versiliana – stavamo lavorando per riavere Drusilla Foer e adesso possiamo annunciare con ufficialità il suo ritorno sul palco del Festival 2022, dopo che era già stata ospite nel 2017 e nel 2019. È già una prima bella conquista che ci rende orgogliosi e sono quindi felice di poter di nuovo proporre questa straordinaria artista: sono certo che la sua presenza sarà apprezzatissima. Il cartellone teatrale della Versiliana si inaugurerà il 10 luglio e andremo avanti fino a fine agosto con tantissimi spettacoli: non possiamo per adesso dire niente di più, ma sarà certamente una Versiliana sorprendente.”

Eleganzissima, questo il titolo dello spettacolo con cui Drusilla torna in Versiliana in una versione rivisitata, è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound.

Un successo clamoroso e consolidato e ormai un format di culto, Eleganzissima va in scena in una versione nuova, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

I biglietti sono in vendita su Ticketone.

Info: www.versilianafestival.it