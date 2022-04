“Change Marketing” è il nuovo libro di Marco Daturi

Fuori per Libri d’impresa e disponibile su Amazon “Change Marketing: come gestire il cambiamento in azienda”, il nuovo libro di Marco Daturi

Cambiamento è la parola chiave di questi anni: due decenni in cui abbiamo assistito a mutamenti epocali che le generazioni passate non hanno vissuto nell’arco di una vita. Cambia la vita personale, cambia l’economia e cambiano le aziende.

In questo contesto è quanto mai attuale il nuovo libro di Marco Daturi, Change Marketing, che esce per Libri d’impresa ed è disponibile su Amazon e tutte le librerie on line.

«Il cambiamento fa spesso paura, ma è sempre necessario affrontarlo anche nel lavoro sia per rispondere ad un evento impattante, sia per evitare di scivolare nell’ultima fase naturale del ciclo di vita del prodotto: il declino», spiega l’autore, Marco Daturi, esperto di marketing, che da 30 anni sviluppa progetti per grandi multinazionali, professionisti e piccole e medie imprese, e che con il suo libro illustra come gestire il cambiamento partendo da una revisione della corporate identity, che si declina poi operativamente su una serie di strumenti funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

«Ho scritto il libro per gli imprenditori, i professionisti, i manager e in generale tutti coloro che hanno capito di dover cambiare qualcosa nelle loro attività per poter stare al passo coi tempi -dice l’autore-. Il Change Marketing è lo strumento chiave per guidare questo cambiamento verso una nuova rotta, definita nella visione strategica. Avendo soprattutto chiaro il punto di partenza, cioè la corporate identity, che rappresenta il DNA dell’azienda e ne identifica la vision, la mission e i core values, racchiude la sua cultura, la sua storia e le sue competenze. Ha una personalità ben definita e si esprime con un’immagine e tono di voce propri che, insieme alla value proposition, creano la reputazione aziendale e la brand identity percepita dagli stakeholder esterni. È importantissimo definire questi aspetti prima di iniziare i processi operativi per non rischiare di andare in direzioni diverse da quella voluta».

Nel libro viene illustrato il Corporate Identity Matrix Framework, uno strumento di lavoro utile per fornire una strutturata e comprensibile overview della corporate identity, una guida per la comunicazione. «Si tratta di una revisione della Corporate Brand Identity and Reputation Matrix presentata da Mats Urde e Stephen A. Greyser in The Corporate Brand Identity and Reputation Matrix per lo studio del Premio Nobel -spiega Marco Daturi-. Abbiamo utilizzato questo metodo per molte realtà di diverse dimensioni e settori di attività e ci ha aiutato a mettere l’ordine che spesso veniva solo dato per scontato».

Tra best practice, descrizione del metodo e una ricca sezione dedicata agli strumenti da utilizzare un questi anni caratterizzati dal marketing 5.0, che deve coniugare le nuove tecnologie alle diverse generazioni e ai nuovi modelli di business, il libro è una guida utile a imprenditori e professionisti per restare e diventare sempre più competitivi.

Titolo: Change marketing. Gestire il cambiamento partendo dalla corporate identity

Autore: Marco Daturi

Editore: Libri D’Impresa

Prezzo: € 22,00 cartaceo, € 9,99 kindle (https://www.amazon.it/Change-Marketing-cambiamento-partendo-corporate-ebook/dp/B09TRTFWGH/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr= ) incluso nell’abbonamento kindle unlimited.

Informazioni sull’autore Marco Daturi

Marco Daturi – Exploring marketing since 1993, questo il suo slogan. Da quell’anno, durante gli studi universitari, ha iniziato a lavorare nel marketing. Laureato in economia e commercio, ha poi tracciato una linea netta per la sua professione con un master in marketing e vari corsi di specializzazione.

Ha lavorato per grandi multinazionali, professionisti e piccole medie imprese, gestendo centinaia di progetti in settori diversi e occupandosi in prima persona dal marketing strategico a quello operativo.

Nativo digitale con venticinque anni di anticipo, ha grande passione per la tecnologia e la digitalizzazione, in cui opera direttamente come early adopter ed esprime con il figlio nella loro creative room.

Tra le sue passioni spicca la subacquea (ed è questa a definire la parola ‘Exploring’ dello slogan): in questo settore ha scritto tre libri, fondato un magazine e creato la più grande community sub d’Italia, ma soprattutto ha avuto modo di girare il mondo con oltre millecinquecento immersioni.

www.daturi.com – www.zeropixel.it