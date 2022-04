“Alla fine” è la nuova canzone di Boriani

Il cantautore romano Boriani torna sulle scene con “Alla fine”, ultimo singolo estratto dal nuovo album in arrivo in primavera via Garrincha Dischi

Il cantautore romano BORIANI torna sulle scene con “Alla fine”, ultimo singolo estratto dal nuovo album in arrivo in primavera via Garrincha Dischi.

Una ballad dalle sfumature pop, dove nostalgia e modernità si fondono tra la melodia malinconica di un pianoforte e i suoni scoppiettanti di un synth. Questa combinazione arricchisce il brano con un arcobaleno di sonorità musicali diverse, pronte ad esplodere in mille colori nel ritornello, che si tinge di un ottimismo contagioso e invita tutti a cantare a squarciagola.

«Una canzone che gira intorno alla mia innata capacità di mettere in dubbio le cose belle solo per testarne la resistenza» scrive Boriani «Abbiamo resistito, ma alla fine è andata che non è andata».

BIOGRAFIA

David Boriani, in arte BORIANI, nasce a Pisa, ma cresce e si forma a Roma. Scrive e suona da sempre. Il suo primo progetto nasce nel 2010 quando fonda la band Durden and The Catering con la quale pubblica un EP nel 2012.

Dopo tre anni di live a spasso per l’Italia, nel 2015 il gruppo si scioglie e BORIANI si dedica al suo progetto solista. Entra in studio per lavorare alla sua opera prima: “BECKER”. L’album, registrato da Daniele Sinigallia per Giungla Dischi, contiene sei tracce – tra cui una cover di Enzo Jannacci completamente riarrangiata. Pubblicato nel 2016, il disco raccoglie il plauso della critica e così comincia a farsi conoscere. Seguono festival, live e opening di livello. In quegli anni, tra concerti e attività promozionali, porta avanti anche il lavoro da autore collaborando con diversi artisti.

È il 2019 quando parte la lavorazione del suo nuovo album con la produzione artistica di Enrico Carota Roberto de Lo Stato Sociale. A disco ultimato, sul progetto si definisce la collaborazione tra Giungla Dischi e Garrincha Dischi. Il 24 aprile esce il primo singolo “Difetti”, contenuto all’interno di “Garrincha Libera Tutti”, il settimo mixtape della label bolognese. Il 19 giugno pubblica il suo secondo singolo dal titolo “La Pellegrini” dedicato alla campionessa olimpionica Federica Pellegrini, che, innamorata del brano, accoglie l’invito a partecipare al videoclip diretto dal regista Giacomo Triglia, spendendosi personalmente nella promozione dell’artista. Il 9 marzo 2022 esce “Alla fine”, ultimo singolo estratto dal nuovo album in arrivo in primavera via Garrincha Dischi.