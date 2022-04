“The Specials – Fuori dal comune” su Rai 3: ecco la trama

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, in prima serata su Rai 3 “The Specials – Fuori dal comune”: ecco la trama

Venerdì 1 aprile alle 21.20 Rai 3 trasmette, in prima tv, il film “The Specials – Fuori dal comune”, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Il film francese del 2019 è diretto da Éric Toledano, Olivier Nakache con Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent. Malik e Bruno sono una coppia di amici e colleghi, al lavoro per aiutare giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e assistenza pratica quotidiana per ragazzi affetti da autismo, a loro volta gestiti da istruttori cresciuti in situazioni disagiate. Uno musulmano e l’altro ebreo, uno padre di famiglia e l’altro “vittima” di una serie di appuntamenti al buio organizzati da amici e colleghi, Bruno e Malik passano le giornate a battere le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi…Ispirandosi a Stephane Benhamou e Daoud Tatou, due figure di riferimento in Francia con le loro comunità per pazienti affetti da autismo grave e altre patologie, i registi Éric Toledano e Olivier Nakache si affidano a Vincent Cassel e Reda Kateb, per interpretare Bruno e Malik, da vent’anni in prima linea nell’assistenza, attraverso vari progetti, dei pazienti autistici più complessi da trattare. Nonostante debbano confrontarsi con ostacoli burocratici e problemi economici.

Éric Toledano e Olivier Nakache hanno la particolare capacità di scovare storie commoventi ma soprattutto dimostrano di possedere una sensibilità straordinaria nel raccontarle. Anche stavolta, come in Quasi amici, Samba e C’est la vie, la chiave vincente è la perfetta gestione di un’ironia intelligente. Difficile avvicinarsi al tema dell’autismo infantile col sorriso, senza apparire melensi ma senza nemmeno risultare irrispettosi. Questa ispiratissima coppia riesce nell’impresa per l’ennesima volta e regala al pubblico un bellissimo film.