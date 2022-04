Lazza torna con la canzone “Ouv3rture”

Lazza torna con “Ouv3rture”: fuori il videoclip ufficiale su YouTube. Il brano è il primo singolo del disco in uscita l’8 aprile

Lazza torna in scena e lo fa con il nuovo singolo “Ouv3rture”, accompagnato dal videoclip fuori su YouTube.

Nel brano Lazza incastra le rime inseguendo la melodia del pianoforte, per poi esplodere nel ritornello in una sorprendente base a firma di Low Kidd. Un primo, quasi intimo e preziosissimo, tassello che andrà a comporre un mosaico più grande in arrivo ad aprile, “Sirio”, il disco di cui il rapper ci svela pian piano i dettagli, a cominciare dall’esplosivo featuring con Geolier in “Nessuno”, annunciato ieri al Teatro Gerolamo.

La speciale cornice teatrale è stata anche l’occasione per Lazza di eseguire in anteprima esclusiva alcuni dei brani contenuti in tracklist: “Cinema”, “Alibi”, “Nulla di” e “Nessuno” appunto.

A distanza di tre anni dal suo album di debutto Re Mida, Lazza ritorna infatti l’8 aprile con un nuovo album di inediti, già disponibile in pre-order: un viaggio introspettivo di 17 tracce nello spazio e nell’Io del rapper milanese.

01 – OUV3RTURE

02 – ALIBI

03 – MOLOTOV

04 – SOGNI D’ORO

05 – BUGIA feat. Tory Lanez

06 – CINEMA

07 – PIOVE

08 – PANICO

09 – JEFE

10 – TOPBOY

11 – PUTO

12 – SENZA RUMORE

13 – NESSUNO feat. Geolier

14 – 3 PALI

15 – USCITO DI GALERA

16 – NULLA DI

17 – REPLAY