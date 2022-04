Diabete: l’importanza dell’educazione per i bimbi

Diabete di tipo 1 di nuova insorgenza: importante un programma intensivo di educazione sulla malattia con avvio precoce del monitoraggio continuo del glucosio

Nei bambini con diabete di tipo 1 di nuova insorgenza, l’attuazione di un programma intensivo di educazione sul diabete con avvio precoce del monitoraggio continuo del glucosio è associata a miglioramenti dei livelli glicemici. Sono i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

I ricercatori della Stanford University hanno implementato il programma 4T “teamwork, targets, technology and tight control” per concentrarsi più da vicino sulla gestione del diabete nei bambini con diabete di tipo 1 di nuova insorgenza. I partecipanti al programma 4T avevano valori medi più bassi di emoglobina glicata (HbA1c) 6, 9 e 12 mesi dopo la diagnosi rispetto a un gruppo di bambini con diabete di tipo 1 che invece avevano ricevuto un’educazione standard sulla gestione della malattia.

«L’inizio precoce del monitoraggio continuo del glucosio (CGM) subito dopo la diagnosi di diabete di tipo 1 è stato ben accolto dai pazienti e dalle famiglie e ha comportato una riduzione dell’HbA1c dello 0,5% rispetto ai controlli storici» ha affermato l’autore senior David Maahs, responsabile della divisione di endocrinologia pediatrica presso lo Stanford Children’s Health. «L’uso del monitoraggio remoto e di una dashboard (postazione che raccoglie una serie di dati, grafici e liste, capaci di fornire a colpo d’occhio informazioni chiare su andamenti o prestazioni) sulla popolazione ha consentito agli educatori di monitorare in modo asincrono i valori glicemici e di fornire educazione sul diabete e aggiustamenti della dose tra le visite».

Il programma 4T nei bambini

I ricercatori hanno arruolato 135 bambini con nuova diagnosi di diabete di tipo 1 presso lo Stanford Children’s Health tra luglio 2018 e giugno 2020 per partecipare al programma 4T (età mediana 9,7 anni, 52,6% maschi, 37% bianchi). Quelli che hanno accettato di avviare il CGM hanno avuto una visita di follow-up con uno specialista certificato nella cura del diabete e nell’educazione per utilizzare la tecnologia.

I dati CGM sono stati trasferiti su cartelle cliniche elettroniche e rivisti settimanalmente. Specialisti certificati della cura e dell’educazione del diabete hanno raccomandato aggiustamenti della dose di insulina, se necessario. Le variazioni della HbA1c da 4 a 12 mesi dopo la diagnosi nella coorte del programma 4T sono state confrontate con una coorte storica di 272 bambini con diagnosi di diabete di tipo 1 tra giugno 2014 e dicembre 2016 che hanno ricevuto un’educazione standard sul diabete e sono stati sottoposti a visite cliniche trimestrali (età mediana 9,7 anni, 50,4% maschi, 42,6% bianchi).

Risultati glicemici migliori con il programma 4T

Il gruppo 4T aveva una HbA1c più alta al basale rispetto al gruppo storico (12,2% contro 10,7%), senza altre differenze significative tra le coorti. Il gruppo storico ha mostrato un aumento di HbA1c dopo 4 mesi, in costante aumento nel tempo, mentre il gruppo 4T ha avuto un aumento più graduale. La coorte 4T aveva una HbA1c media inferiore dello 0,54% a 6 mesi, dello 0,52% inferiore a 9 mesi e dello 0,58% inferiore a 12 mesi rispetto alla coorte storica. L’HbA1c media è aumentata tra 4 e 12 mesi dell’1,47% nel gruppo storico rispetto all’1,32% nel gruppo 4T (P<0,001).

All’interno della coorte 4T, i bambini senza monitoraggio remoto hanno avuto un aumento dell’HbA1c più precoce e più rapido rispetto a quelli con monitoraggio, ma entrambi i gruppi avevano comunque una HbA1c inferiore dopo 12 mesi rispetto alla coorte storica. I pazienti con monitoraggio remoto avevano una HbA1c media inferiore dello 0,14% a 6 mesi, dello 0,18% inferiore a 9 mesi e dello 0,14% inferiore a 12 mesi rispetto a quelli senza monitoraggio.

Dopo 3 mesi, nella coorte storica una percentuale maggiore di bambini ha raggiunto un target di HbA1c inferiore al 7,5%, mentre dopo 12 mesi la percentuale maggiore era nella coorte 4T (66% vs. 43%; P<0,01).

«Non sono stato sorpreso dall’impatto positivo dell’accesso precoce al CGM per i bambini e le famiglie» ha commentato Maahs. «Siamo stati anche molto lieti che tutti i pazienti abbiano potuto partecipare e beneficiare del programma, con assicurazione privata o pubblica, di lingua inglese o meno».

Alcuni ostacoli per realizzare il programma in altri siti

L’indicatore di gestione del glucosio è stato calcolato a intervalli di 2 settimane per via della mancanza di dati sulla HbA1c in alcuni partecipanti a causa della pandemia di Covid-19. I modelli degli indicatori di gestione del glucosio nel gruppo del programma 4T erano simili a quelli osservati con la HbA1c, con il valore più basso raggiunto tra le 10 e le 20 settimane dopo la diagnosi. Anche il tempo nell’intervallo era più alto nello stesso periodo ed è diminuito lentamente durante lo studio. Il tempo medio nell’intervallo per il gruppo 4T è stato del 66% durante lo studio e del 63% dopo 12 mesi.

I risultati hanno mostrato che il programma 4T può portare a miglioramenti nei risultati glicemici, ma secondo Maahs ci sono diversi ostacoli da superare perché il programma sia attuabile in altre cliniche. «Il trasferimento dei dati può essere una grande sfida e siamo fortunati ad avere un eccellente gruppo di ingegneri e data scientist a Stanford che sono essenziali per il programma» ha continuato.

«Puntiamo a sviluppare e condividere questo sistema di dashboard (Timely Interventions for Diabetes Excellence) con altri programmi. Molti programmi inoltre non hanno un supporto sufficiente da parte di specialisti certificati nella cura del diabete e nell’istruzione per fornire tutta l’istruzione che vorrebbero. In aggiunta, molte di queste figure trascorrono troppo tempo in scartoffie legate all’assicurazione invece di educare e prendersi cura dei pazienti».

Bibliografia

Prahalad P et al. Teamwork, Targets, Technology, and Tight Control in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes: Pilot 4T Study. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Nov 28;dgab859.

