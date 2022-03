“Pay the ghost” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 il film “Pay the ghost: il male cammina tra noi”: ecco la trama del thriller-horror con Nicolas Cage

Nicolas Cage è il protagonista del thriller-horror “Pay the ghost: il male cammina tra noi” di Uli Edel, in onda giovedì 31 marzo in prima serata alle 21.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre). Charlie, il figlio di otto anni di Mike Lawford, un professore di New York, scompare durante la parata di Halloween. Un anno dopo, il professore comincia a essere ossessionato da terrificanti visioni del figlio e a sentire intorno a lui l’inspiegabile e spaventosa presenza di una misteriosa figura. Mike insieme alla moglie Kristen, interpretata da Sarah Wayne Callies, si mettono alla disperata ricerca del figlio e scoprono che ogni anno, durante la notte di Halloween, un fantasma feroce e vendicativo appare durante la festa per rapire bambini. Completano il cast Lauren Beatty, Jack Fulton, Elizabeth Jeanne le Roux, Erin Boyes, Alex Mallari Jr, Lyriq Bent, Veronica Ferres e Juan Carlos Velis.