Nata sotto il segno del Toro, Marti Stone si racconta in “MAY DAY”: il nuovo singolo è disponibile sulle piattaforme digitali

Marti Stone è nata il primo maggio di venerdì durante la festa dei lavoratori e il primo giorno di weekend, dedica il suo nuovo brano all’universo dei nati sotto il segno del Toro e alle caratteristiche che li rendono unici ed indimenticabili.

Il soggetto del Toro sa ridere con gli occhi e tirare dritto verso l’obiettivo. Apprezza la bellezza e riempie la vita di chi incontra fino a lasciare il segno, da il massimo nei rapporti umani e si aspetta indietro la stessa intensità.

Questa vibe emerge forte e chiara dal testo di “May Day” attraverso continui riferimenti alla sfera personale dell’artista e ai percorsi mai lineari della vita, intrapresi con fede e determinazione.

“Sono nata a Maggio, non giocare con me (…) Non dirmi cos’hai fatto per scordarti di me”.

“May Day” è il quarto brano distribuito da Believe ed è accompagnato da un breve video pubblicato sul profilo Instagram dell’artista, in attesa del prossimo singolo previsto per il mese di Aprile.

Segui MARTI STONE

instagram.com/itsmartistone