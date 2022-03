“In nome di mia figlia” su Rai Movie: ecco la trama

In prima serata su Rai Movie il film “In nome di mia figlia” diretto da Vincence Garenq. Nel cast: Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze, Lilas Rose Gilberti e Sebastian Koch

Il caso Dieter Krombach, che ha riguardato la giustizia francese e tedesca, è alla base del film “In nome di mia figlia”, in onda giovedì 31 marzo alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).La storia inizia nel 1982 quando la giovanissima Kalinka muore in circostanze non chiare durante la vacanza in Germania con la madre e il patrigno, il dottor Krombach. Il padre della ragazzina quattordicenne, André Bamberski, si persuade che dietro quel decesso non ci sia un semplice incidente e sospetta che il patrigno come medico abbia delle precise responsabilità. Bamberski passa i successivi trent’anni della sua vita per cercare di far incriminare quello che ritiene l’assassino della figlia. Diretto da Vincence Garenq ha come protagonista Daniel Auteuil affiancato da Marie-Josée Croze, Lilas Rose Gilberti e Sebastian Koch.