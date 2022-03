“C’era una volta a… Hollywood” su Rai 2: la trama del film

Grande serata di cinema su Rai 2 alle 21.20 con il film, in prima visione tv, “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino. Los Angeles, 1969. Rick Dalton, un attore con alle spalle il successo arrivato grazie a una serie televisiva western degli anni Cinquanta e una serie di film azzeccati, ora teme che la sua carriera possa essere arrivata al capolinea. Nonostante ciò, è restio ad accettare l’offerta di un produttore di recitare in uno “spaghetti western” in Europa, ritenendo il progetto non alla sua altezza.

Al suo fianco c’è sempre Cliff Booth, che è autista, un assistente factomm, e in fondo anche il suo unico vero amico. Anche Cliff fatica a trovare nuovi lavori, dopo che si è diffusa la voce che sia stato lui a uccidere sua moglie. Cliff abita in una roulotte assieme al suo pitbull, ma passa buona parte del suo tempo a casa di Rick, che si trova in Cielo Drive, sulle colline di Bel-Aix: una villa che si trova proprio al fianco di quella da poco presa in affitto dal regista Roman Polanski e da sua moglie, la bellissima attrice Sharon Tate…