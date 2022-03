“Lunatica” è la nuova collezione di Pasquale Bruni

La Luna è protagonista della nuova collezione “Lunatica” di Pasquale Bruni, che sperimenta colori e forme

La nuova collezione “Lunatica” di Pasquale Bruni sperimenta colori e forme che valorizzano l’allure femminile conducendo la donna a un piano di intimità con il proprio gioiello.

La Luna è la vera protagonista delle nuove creazioni, astro legato alla sfera femminile, fonte d’ispirazione e simbolo del fluire delle maree.

Le creazioni Pasquale Bruni si delineano ancora una volta come vera espressione di libertà, come luce in tutte le sue forme alla base della costante femminile, il cui fil rouge permanente risiede nella natura come fonte d’ispirazione e universo.

La collezione rappresenta l’eccellenza della manifattura in un tessuto preziosissimo fatto di oro, diamanti e pietre preziose nato prima nel cuore e negli occhi di Eugenia Bruni – Direttore Creativo della Maison – e tradotto dalle sapienti mani degli artigiani orafi, che, grazie al savoir-faire e all’attenzione al dettaglio, danno vita a capolavori senza tempo.