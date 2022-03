L’ultima fila: fuori il singolo “I vestiti più leggeri”

Si intitola “I vestiti più leggeri” il nuovo singolo de L’ULTIMA FILA: il brano è sulle piattaforme digitali in distribuzione Artist First

“I vestiti più leggeri” è il nuovo singolo de L’ultima fila, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Una ballad intima e raffinata, dedicata a quello che siamo disposti a lasciar andare per ricominciare a guardarci negli occhi, senza temere i silenzi o il tempo che avanza. Una ballad intima e raffinata, dedicata a quello che siamo disposti a lasciar andare per ricominciare a guardarci negli occhi, senza temere i silenzi o il tempo che avanza.

Spesso rimaniamo incastrati nei nostri pensieri, impegnati a rincorrere impegni o progetti che non ci rappresentano più. Ma basta fermarsi un secondo e attendere, per capire che davanti a noi c’è già tutto quello di cui abbiamo bisogno. Una costellazione di dettagli che fanno parte del nostro quotidiano e che custodiscono, in ogni istante, la nostra rinascita.

“I vestiti più leggeri” è il frutto di un lungo percorso di ricerca della band dopo l’uscita del primo fortunato Ep “Monologhi muti” (2017) e un lungo tour, e rappresenta il primo importante passo verso l’uscita del nuovo atteso disco di inediti.

Ascolta “I vestiti più leggeri”: https://spoti.fi/350dl7b

L’ULTIMA FILA PARLA DE “I VESTITI PIÙ LEGGERI”

Molto spesso vorremmo andare in profondità ma tutto quello che riusciamo a toglierci sono soltanto i vestiti più leggeri. È una canzone delle occasioni andate ma anche di rinascita e riscatto del tempo che non possiamo e non vogliamo più perdere. In fondo è l’insieme dei dettagli a formare il disegno principale ed è anche grazie a loro se siamo arrivati fino a questo punto. A volte si prende il più possibile, altre volte il più possibile si lascia andare.