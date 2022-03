In Umbria fatture Enel in ritardo: niente mora per i clienti

In Umbria fatture Enel inviate in ritardo: saranno automaticamente escluse dal calcolo degli interessi di mora e dalle azioni di recupero

Enel Energia intende rassicurare i clienti umbri che dovessero ricevere in ritardo fatture cartacee emesse nel mese di marzo. A causa delle criticità di approvvigionamento della carta utilizzata per le buste da lettera, collegate ai problemi del settore cartario e ai ritardi della logistica dei fornitori dell’est Europa, una parte di tali fatture potrebbe infatti aver subito dei ritardi sull’invio. Le bollette inviate in ritardo saranno automaticamente escluse dal calcolo degli interessi di mora e dalle azioni di recupero per 15 giorni oltre la scadenza. L’azienda, in aggiunta, ha provveduto a realizzare una serie di azioni per evitare in futuro il riproporsi di tali ritardi. Enel Energia ricorda che è possibile ricevere la bolletta tempestivamente e senza consumo di carta e impatti per l’ambiente, passando gratuitamente al servizio di bolletta web, che consente di riceverla via e-mail.

Enel ricorda che per i clienti è sempre possibile richiedere una rateizzazione della bolletta, inoltre grazie a un accordo sottoscritto con le Associazioni dei Consumatori, i clienti domestici potranno richiedere anche per tali fatture una rateizzazione dell’importo fino a 12 mesi, secondo il passo di fatturazione, con rate di importo costante, senza anticipo e senza rata minima, indipendentemente dall’importo della fattura.

Scusandosi per l’eventuale disagio, Enel Energia ricorda che per informazioni sono a disposizione i canali ufficiali di contatto reperibili sul sito www.enel.it e gli Spazi Enel dislocati sul territorio ( https://www.enel.it/spazio-enel/ ).