Il servomuto di design è firmato Ludovica Mascheroni

Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredo e abbigliamento di alta gamma, presenta il servomuto di design, espressione dell’alta manifattura Made in Italy

Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredo e abbigliamento di alta gamma, presenta il servomuto di design, espressione dell’alta manifattura Made in Italy. Un elemento di arredo, originale ed estremamente funzionale, realizzato a mano dagli artigiani dell’azienda.

Con dettagli in ottone, è presentato in due versioni: in rovere sbiancato e in noce canaletto per esaltare le caratteristiche naturali delle essenze. È dotato di porta camicia, reggi pantaloni e porta gemelli. Inoltre, nella parte inferiore si colloca un prezioso scrigno su cui appoggiare le scarpe e al cui interno è possibile riporre le pantofole.

Questo scrigno, con fondo rivestito in pelle e con cassetto estraibile, cela al suo interno un piccolo supporto in cui inserire cilindretti in legno precedentemente imbevuti nell’essenza desiderata. Ludovica Mascheroni propone infatti 7 oli essenziali tra cui scegliere: cedro, eucalipto, alloro, lavanda, cirmolo, ylang ylang e patchouli, ideali per restituire raffinate note olfattive.

Nulla è lasciato a caso nel servomuto di design di Ludovica Mascheroni, dalle linee eleganti, studiato in ogni dettaglio, in grado di conquistare anche il più attento ed esigente amante dell’ordine e dell’eccellenza italiana.

Il servomuto di design è acquistabile nella boutique Ludovica Mascheroni in Via Gesù 13 a Milano oppure è ordinabile al Tel. 02/94389507 e via mail [email protected] con spedizione in tutto il mondo.