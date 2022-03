I giornali francesi trovano un accordo con Google

Google e i giornali francesi trovano l’accordo sulla remunerazione dei contenuti online: aperta la strada ad accordi di licenza individuali

I giornali francesi e Google, dopo trattative durante diversi mesi, trovano un nuovo accordo sui contenuti online.

La trattativa per la remunerazione dei contenuti pubblicati dagli editori francesi era iniziata nel mese di settembre 2021. In realtà, già a gennaio 2021 le parti avevano concordato un quadro di riferimento per il pagamento dei contenuti ripresi in rete. Il caso era stato il primo in Europa, aprendo così la strada ad accordi di licenza individuali.

In particolare, è stata l’Alliance de la Press d’Information Générale, che rappresenta quasi 300 testate transalpine, a chiudere con Big G, questa volta.

L’ultimo accordo, spiega una nota congiunta, “stabilisce i principi in base ai quali Google negozierà accordi di licenza individuali e termini di remunerazione con i membri dell’Alleanza”.

“I nuovi accordi riguardano, da un lato, la remunerazione per l’utilizzo delle pubblicazioni di stampa da parte dei servizi Google esistenti e, dall’altro, del futuro servizio Google News Showcase. Stabiliscono i principi in base ai quali Google negozierà accordi di licenza individuali con i membri dell’Alleanza e i termini della loro remunerazione, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori”, prosegue la nota.

FONTE: USPI