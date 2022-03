Previsioni meteo 29 marzo 2022: peggioramento in serata

Le previsioni meteo di oggi, martedì 29 marzo 2022: ultime ore di tempo stabile, tra la sera e la notte peggioramento al Nord-Ovest, Sardegna e coste tirreniche

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo un lungo periodo caratterizzato da tempo stabile e assenza di precipitazioni. Dalla serata di oggi infatti il cedimento dell’alta pressione lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione di origine atlantica, che porterà piogge e temporali. Il maltempo interesserà dapprima le regioni di Nord-Ovest, la Sardegna e le coste delle regioni centrali tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il maltempo si estenderà a tutte le regioni del Nord e del Centro. Avremo piogge diffuse che contribuiranno ad alleviare in parte il problema siccità. L’instabilità sarà una caratteristica anche della giornata di giovedì, mentre a seguire si intravede il ritorno dell’alta pressione.

Intanto per oggi, martedì 29 marzo 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse, a tratti anche compatte ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio attesa nuvolosità medio-alta in transito, più coperto sull’arco Alpino. Peggiora in serata con precipitazioni su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta; fenomeni in estensione su tutti i settori settentrionali nella notte, con neve fin verso i 1300-1400 metri.

Al Centro al mattino velature in transito su tutti i settori; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti tra Toscana e Umbria. In serata attese precipitazioni sulle coste della Toscana, in estensione nella notte sulle restanti regioni centrali.

In Toscana nubi diffuse e compatte al mattino su tutto il territorio, nuvolosità irregolare anche al pomeriggio ma sempre con tempo asciutto; tra la sera e la notte si attendono piogge a partire dai settori occidentali ed in estensione all’intera regione.

Al Sud e sulle Isole cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, con locali aperture sulla Calabria. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora tempo asciutto. In serata peggiora sulla Sardegna, con piogge sparse; attese nella notte anche su Campania, Molise e Basilicata.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su gran parte della regione alternati a locali innocui addensamenti; in serata non si attendono variazioni.

Temperature minime stabili o in calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna; massime in calo al settentrione e sulle regioni Tirreniche, in debole aumento altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.