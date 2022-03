“Ogni tuo respiro” su Rai 5: la trama del film

Un amore più grande della disabilità raccontato da “Ogni tuo respiro”, il film in onda in prima serata su Rai 5: ecco la trama

Robin Cavendish ha tutta la vita davanti quando si ritrova paralizzato a causa della poliomielite che contrae mentre è in Africa. Contro il parere di tutti, sua moglie Diana lo fa dimettere dall’ospedale e lo porta a casa dove la sua dedizione e la sua intelligente determinazione superano la disabilità. Insieme, i due diventeranno un esempio di quanto amore e coraggio possano vincere tutto. E’ la storia del film di Andy Serkis “Ogni tuo respiro”, in onda martedì 29 marzo alle 21.15 su Rai 5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale. Ispirato alla vera storia dei genitori del produttore Jonathan Cavendish, il film è interpretato da Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Stephen Mangan, Dean-Charles Chapman.