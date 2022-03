“Jailbirds” in prima visione su Rai 4: la trama del film

Stasera su Rai 4 in prima visione “Jailbirds”: Sophie Marceau protagonista del film, un intenso dramma carcerario al femminile

Martedì 29 marzo Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima visione alle 21.20 il film “Jailbirds”, un intenso dramma carcerario al femminile che ha per protagonista una sorprendente Sophie Marceau.

Mathilde è una madre di famiglia e moglie di un uomo condannato a trascorrere molti anni in carcere; innamoratissima di suo marito, la donna lo aiuta ad evadere di prigione ma il destino vuole che ora sia proprio lei a prenderne il posto dietro le sbarre. Abbandonata ogni certezza e il suo stile di vita agiato, ora Mathilde dovrà letteralmente sopravvivere in un ambiente ostile in cui o si diventa lupi o si fa la fine delle pecore.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai4 che questa settimana incontrerà il regista islandese Valdimar Jóhannsson, autore del folk-horror “Lamb”. Ma ci sarà anche uno sguardo a “Perry Mason” nella sua più recente incarnazione seriale, che dal 30 marzo sarà trasmessa da Rai4, e un viaggio cinefilo indietro nel tempo con la rubrica The W-Files che ci racconterà, con interviste d’epoca, l’esordio cinematografico di Dario Argento “L’uccello dalle piume di cristallo” attraverso le parole dello stesso regista, del musicista Ennio Morricone e del direttore della fotografia Vittorio Storaro.