I Sofi Tukker tornano in Italia con un’unica e imperdibile data

Sophie Hawley-Weld e Tucker Halpern, il duo newyorkese di musica dance nominato ai Grammy Awards nel 2017 nella categoria “Best Dance Recording” con il singolo di debutto Drinkee, e con oltre 3 milioni di stream totali in meno di un mese per il nuovo singolo Original Sin, tornano in Italia a distanza di tre anni.

Il duo dei Sofi Tukker è amato e conosciuto in tutto il mondo per la propria inconfondibile visione della musica elettronica e per la vicinanza a temi importanti come la libertà e la consapevolezza di sé. Dopo la pausa obbligata che ha coinvolto tutto il mondo dei live, nel 2021 i SOFI TUKKER si sono esibiti ad alcuni festival e sono ora pronti a partire con il primo tour da headliner, a supporto del nuovo album WET TENNIS, in arrivo il 29 aprile.

Biglietti disponibili in esclusiva presale Vivo Club e online.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.