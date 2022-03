Giacche destrutturate nella nuova collezione Alessandro Gilles

Per la Primavera Estate 2022 nella nuova collezione Alessandro Gilles non potevano mancare le giacche destrutturate

Per la Primavera Estate 2022 nella collezione Alessandro Gilles non potevano mancare le giacche destrutturate, simbolo del connubio tra tradizione e innovazione. Un capo che ridefinisce il concetto di vestibilità maschile dove comodità, dettagli sartoriali e un’allure easy sono sapientemente mischiate e concorrono a un’estetica raffinata. La giacca decostruita diventa quindi così un capo fresco ed essenziale, perfetto alleato per il lavoro ma anche per il tempo libero. Il suo plus è quello di sapere valorizzare il look dando un twist ricercato e moderno.