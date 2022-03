AMD e LIUC Business School insieme per formare i diabetologi

AMD e LIUC Business School insieme per arricchire il bagaglio di competenze manageriali dello specialista diabetologo

Partita la prima edizione del Corso di Alta Formazione in ‘Performance measurement and performance management for diabetes’ – SCORE nato dalla collaborazione tra l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e la LIUC Business School, con l’obiettivo di supportare i diabetologi AMD nello sviluppo delle competenze manageriali necessarie per la corretta gestione e organizzazione dei percorsi assistenziali, per il monitoraggio, ma anche per l’efficientamento delle performance sanitarie nello specifico mondo della diabetologia.

Competenze manageriali, organizzative e gestionali, più che mai necessarie alla luce della riforma sanitaria guidata dal PNRR, per meglio comprendere e gestire l’impatto degli attuali percorsi assistenziali sul contesto territoriale sulla maggiore integrazione ospedale-territorio. Il corso sarà propedeutico alla crescita professionale e culturale del diabetologo che potrà comprendere come costruire un dialogo efficace con le Direzioni Strategiche Aziendali su temi quali il controllo e la gestione delle risorse, non solo economiche, ma soprattutto organizzative e di personale per decisioni informate e consapevoli.

“In Italia sono oltre 4 milioni le persone con diabete, patologia che assorbe circa il 10% del totale della spesa sanitaria. Una patologia complessa che si inserisce in un processo organizzativo multidisciplinare. Questo percorso formativo, fortemente voluto dai vertici nazionali AMD, fa parte del processo strategico societario finalizzato a supportare la formazione dei giovani medici nell’acquisire le competenze necessarie per essere un manager della sanità, in grado di interfacciarsi con molteplici figure professionali e di gestire un modello assistenziale articolato su più livelli” commenta Graziano Di Cianni, Presidente AMD e co-Direttore Scientifico del corso.

“Questo corso – aggiunge Emanuela Foglia, Ricercatore della Scuola di Ingegneria Industriale della LIUC – Università Cattaneo e co-Direttore Scientifico di questo Corso – è un esempio concreto dell’attenzione che LIUC Business School ha verso le esigenze formative di ogni singola realtà, anche all’interno del settore sanitario e socio – sanitario. Siamo ben lieti di poter supportare l’Associazione Medici Diabetologi nello sviluppo di un linguaggio comune e nell’aggiornamento delle competenze teoriche, ma soprattutto operative, relativamente agli strumenti della contabilità analitica, nonché, più in generale, al supporto al processo di budgeting e reporting. Non solo: vogliamo aiutare i partecipanti a conoscere e utilizzare i principali strumenti di analisi, pianificazione, reingegnerizzazione e monitoraggio dei processi e percorsi”.

Il Corso di Alta Formazione manageriale è aperto a tutti i diabetologi AMD e strutturato in due edizioni, la prima, avviata oggi a Castellanza, presso la sede della LIUC – Università Cattaneo, e la seconda in programma a Roma. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di Novo Nordisk.