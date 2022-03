“Il Test” in scena a Roma al Teatro Vittoria

Sarà in scena a Roma al Teatro Vittoria dal 29 marzo al 3 aprile lo spettacolo IL TEST con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi

Sarà in scena a Roma al Teatro Vittoria dal 29 marzo al 3 aprile lo spettacolo IL TEST. “Le domande sono semplici; le risposte meno”. “Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione fra dieci anni?”. Ecco “Il Test” che dà vita a questa esilarante e graffiante commedia che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid ed è arrivata in Italia con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi, con la regia dello stesso Ciufoli. Tutto lo spettacolo ruota intorno alle quattro S: soldi, sentimenti, sesso, successo. Un crescendo comico e drammatico, che porta alla luce il non detto, le aspirazioni, le colpe e le speranze dei quattro protagonisti.

Il pubblico spagnolo ha fatto la fila per quattro stagioni teatrali per goderselo, e da ottobre 2021 all’aprile 2022 anche il pubblico italiano avrà di chè divertirsi nei teatri tornati finalmente a popolarsi. Lo spettacolo – che aveva iniziato il suo percorso con una prima parte di tournée di grande successo nel 2019 – è prodotto da Pipa e La Bilancia Produzioni, ha le scenografia di Andrea Ceriani, il disegno luci di Francesco Bàrbera e i costumi di Sandra Cardini.

Tante le città che vedranno in scena “Il Test” nella stagione 2021/2022: Milano, Modena, Ostia, Napoli, Aosta, Bologna, Roma e molte altre.

Sinossi

Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico, devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata psicologa di successo. Una decisione apparentemente semplice: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla? Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticamente feroce, e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.

Note di regia

I test appassionano, la ricerca della giusta risposta per mostrare di essere intelligenti, acuti, pronti, à la page, ha mantenuto un fascino intramontabile. Cosa può mai nascondersi dietro l’innocuo “è meglio un uovo oggi o la gallina domani”? Rispondere “dipende dallo stato di salute della gallina” denota sagacia, cinismo o analisi pragmatica? Qualunque sia lo scopo di un test, il risultato finale sarà sempre una scoperta o la conferma di un comportamento che addirittura può sconvolgere chi viene “testato”. È il nostro caso. I protagonisti della nostra storia vengono letteralmente travolti dagli esiti di quello che all’apparenza è solo un inoffensivo test comportamentale: preferisci la voracità del morso qui e ora o la pazienza dell’attesa di un futuro piatto più sostanzioso?

Roberto Ciufoli

La Tournée

Milano – Teatro Martinitt 1 – 17 ottobre

Modena – Teatro Michelangelo 19 – 22 ottobre

Ostia – Teatro Manfredi 26 ottobre – 7 novembre

Corinaldo – Teatro Goldoni 11 novembre

Porto S. Giorgio – Teatro Comunale 13 novembre

Matelica – Teatro Piermario 14 novembre

Castrovillari – Teatro Sybaris 27 novembre

Guidonia – Teatro Imperiale 15 e 16 gennaio

Catania – Teatro Metropolitan 22 e 23 gennaio.

Napoli -Teatro Totò 27 gennaio – 6 febbraio

Aosta – Teatro Splendor – 8 e 9 febbraio

Recanati – Teatro Piersanti – 16 febbraio

Montemarciano – Teatro Vittorio Alfieri – 23 febbraio

Pergola – Teatro Angel Dal Foco – 24 febbraio

Bitonto – Teatro Tommaso Traetta – 26 febbraio

Bologna – Teatro Dehon 4-6 marzo

Soresina – Teatro Sociale 12 marzo

Gallarate – Teatro Condominio 13 marzo

Roma – Teatro Vittoria 29 marzo – 3 aprile

Monza – Teatro Villoresi 23 e 24 aprile