I migliori casinò online che utilizzano bitcoin

I bitcoin si stanno espandendo sempre di più anche nel mondo dei casinò online. Vediamo quali sono i migliori in Italia. I casinò online sono sempre più diffusi in Italia e alcuni di questi hanno cominciato ad utilizzare nuove tecnologie avanzate, tra cui l’utilizzo dei Bitcoin. Vediamo quali sono i migliori casinò online che ci permettono di utilizzare la più famosa criptovaluta.

I Bitcoin: come funzionano

I Bitcoin sono una valuta virtuale che ha cominciato a diffondersi nel 2009, creando istantaneamente grande clamore. Si tratta di una valuta virtuale che guadagna e perde valore come qualunque altra valuta e può essere utilizzata per un numero di acquisti sempre maggiore.

I Bitcoin non possono essere prelevati in una banca, ma possono essere acquistati direttamente online da alcuni siti specifici, come ad esempio Crypto.com. Una volta acquistati i bitcoin siamo liberi di usarli in molti contesti, tra cui anche quello dei casinò online.

I siti che usano bitcoin sono legali?

Per quanto riguarda l’utilizzo dei bitcoin nei casinò italiani, chiediamo l’intervento della nostra ospite Valeria Endrizzi, che risponderà alle nostre domande. Valeria è un’esperta di trend sul web e di giochi del casinò, e ha scritto molti articoli, che potrai trovare qui.

In Italia i casinò legali devono avere una licenza ADM, ex AAMS, per essere considerati legali. Purtroppo nessuno dei principali casinò che utilizzano Bitcoin ne sono in possesso. Esistono però casinò online che hanno licenze internazionali, e perciò con standard molto elevati in merito alla sicurezza.

Questi danno modo di giocare a tutti gli utenti italiani, il sito presenta la lingua italiana e anche il customer service funziona nella nostra lingua. Di conseguenza possiamo affermare che qualunque italiano può giocare su un casinò online che accetta criptovalute (tra cui non solo i bitcoin), ma non si è interamente nell’ambito della legalità.

Bisogna pagare tasse per giocare su casinò per Bitcoin?

La legge ci obbliga a pagare le tasse sulle vincite in qualunque casinò online. Per quanto riguarda i casinò italiani con licenza ADM, sono i casinò stessi a pagarle per noi, e perciò gli utenti non devono pagare nulla.

Poiché i casinò per Bitcoin non possiedono però tale licenza, l’utente dovrà pagare una tassa su qualunque vincita riuscirà ad ottenere.

Il valore dei Bitcoin è variabile?

Assolutamente sì. Rispetto alle altre valute che hanno variazioni che generalmente avvengono nel lungo periodo, i Bitcoin possono subire fluttuazioni anche ingenti nel breve periodo. Di conseguenza, se il valore della criptovaluta sale drasticamente dopo che l’avete acquistata e giocata, avrete la possibilità di vincere somme molto ingenti.

Ma vale anche il contrario, e il Bitcoin può perdere improvvisamente gran parte del suo valore. Di conseguenza è sempre importante tenere il valore dei Bitcoin sotto controllo, per evitare di incappare in grosse sorprese.

I Bitcoin sono anonimi?

Per quanto questo tipo di valuta sia crittografata e di conseguenza non rintracciabile, i casinò online richiedono una registrazione e una verifica conseguente, che farà sì che loro sappiano per certo chi spende soldi anche virtuali nel loro casinò online. Di conseguenza non possiamo definirli assolutamente anonimi.

Quali sono i migliori casinò per giocare con questa valuta?

Vi elenchiamo qui di seguito i migliori casinò online che permettono l’utilizzo dei Bitcoin tra le valute concesse:

NetBet, unico casinò italiano in grado di offrire il Bitcoin come valuta, grazie ad una collaborazione con Neteller

GoldenStar Casinò

Powbet

Casinoly

NetBet

Si tratta di una delle piattaforme casinò online più conosciute in Italia ed è l’unica che offre di giocare in Bitcoin con regolare licenza ADM. Accetta pagamenti con qualunque valuta, comprese le criptovalute, ed è un classico casinò stile Las Vegas, molto apprezzato.

Offre un bonus del 100% fino ad un massimo di €200, e fino a 20 giri gratis.

GoldenStar Casino

Casinò online che opera con la licenza di Curacao, offre fino a tre bonus di benvenuto per un totale di 300€. La gamma di giochi è molto ampia e tra essi offre migliaia di slot machine delle migliori case. Ha un programma VIP ricco di premi a livelli crescenti, e un servizio di assistenza molto competente e disponibile.

Powbet

Casinò nato nel 2021 che accetta giocatori italiani. Sito affidabile, con licenza di Curacao, offre tantissimi giochi e tornei, come la Slot della settimana e il torneo di Casino LIVE.

Casinonly

Anche Casinonly opera con licenza di Curacao e offre quasi 3000 slot, più moltissimi altri giochi da tavolo, molti dei quali sono disponibili anche nella versione gratuita. Offre inoltre fino a 17 forme di pagamento.

Conclusioni

I casinò per Bitcoin sono sempre più diffusi anche in Italia, per quanto al momento la scelta di quelli con licenza ADM sia limitata a uno. Se però il gioco d’azzardo con i bitcoin è il vostro obiettivo, ci sono moltissimi casinò autorizzati all’estero che accettano giocatori italiani, non vi resta che provarli.