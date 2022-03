“E alla fine l’amore” su Rai Premium: la trama del film

In prima serata su Rai Premium “E alla fine l’amore”, con Fabian Busch e Katja Studt. La trama del film diretto da Susanna Salonen

Lunedì sera a tutto sentimento su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) con il film “E alla fine l’amore”, diretto da Susanna Salonen e interpretato da Fabian Busch e Katja Studt, in onda il 28 marzo alle 21.20. Kevin è un project manager di un’importante azienda immobiliare, che nutre una forte passione per il suo lavoro e che è in procinto di realizzare un grosso affare. Kevin ha passato la sua infanzia sull’isola di Sylt, ma non ha mai amato l’isola, è per questo motivo che da adolescente l’ha abbandonata volentieri in cerca di un impiego di successo.

Ora Kevin è costretto a recarsi proprio a Sylt per trascorrere una vacanza insieme a sua figlia, ma soprattutto perché deve portare a termine un importante affare di lavoro. La sua azienda vuole costruire degli appartamenti di lusso su una proprietà privata. Kevin scoprirà presto che l’appezzamento di terra che gli interessa acquistare è di Bente la bagnina del posto, un tempo sua fiamma adolescenziale. Questo non aiuterà di certo Kevin nel concretizzare il suo affare, ma anzi rappresenterà un grosso ostacolo.