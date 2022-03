“Tisane Love” è il nuovo brano di Darte

Darte torna con “Tisane Love” per raccontare come è facile sentirsi persi quando ci si ritrova fuori da una relazione tossica come un’overdose

“Tisane Love” è il nuovo singolo di Darte disponibile su tutti gli store digitale e in radio per Aurora Dischi / ADA Music Italy.

Il brano arriva dopo i buoni riscontri del singolo “Belli come prima”, scritto e prodotto con Mameli, ed inserito nelle playlist editoriali di Spotify ed Apple Music.

Prodotta da Alessandro Landini e Marco Ravelli (Pinguini Tattici Nucleari, Iside, Chimamifaro), la canzone fotografa una stora d’amore ormai arrivata al capolinea. Il titolo del pezzo che si ispira ad una fantasiosa tisana dalle miscele afrodisiache, simboleggia metaforicamente, il bisogno di ritagliarsi dei momenti di disintossicazione dalla vita quotidiana che per i due partner non è più possibile riuscire a trovare.

Dietro una scrittura caratterizzata da una sottile ironia si cela una malinconia che fa da contrasto ad un sound pop che vuole fare un po’ da scacciapensieri. Non rimane solo che dimenticare quell’overdose da tisane d’amore con cui si era abituati a stare bene insieme.

“Quando ho iniziato a scrivere questo brano, volevo ci fosse un ritornello semplice ma che potesse restare in testa. Appena ho ascoltato per la prima volta il beat, mi ha subito messo addosso una buona energia, e mi piaceva l’dea di poter trasferire questa sensazione anche a chi avrebbe ascoltato il brano, nonostante il testo dalle note nostalgiche”.

La produzione del brano ha una matrice indie-pop che si lascia piacevolmente influenzare da sonorità più sporche della musica elettronica, con i synth che si fanno spazio tra le chitarre, e dove testo e topline, seppur con radici cantautorali, non hanno timore di far rimanere in testa un ritornello spiccatamente pop.