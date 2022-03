Oro Bianco online con “Pusher ‘N Bad B”

Fuori “Pusher ‘N Bad B”, tra gergo inedito e rime da vendere: l’artista milanese Oro Bianco torna con il nuovo singolo disponibile in digitale

Fuori in digitale Pusher ‘N Bad B, il nuovo singolo di ORO BIANCO, artista milanese classe ‘97 di ritorno in questo 2022 con la prima di diverse novità in arrivo. Il brano, prodotto da Mastermaind, esce su tutte le piattaforme con distribuzione Believe.

Pusher ‘N Bad B segna per il rapper ORO BIANCO una nuova conferma della freschezza e dell’originalità nella scrittura e nella performance, in continua evoluzione sin dai suoi inizi. Con questo brano è pronto a stupire con nuove vibrazioni street rap ad alta tensione, giocando con rime elaborate e con il gergo unico che lo contraddistingue, a garanzia della sua versatilità.

La storia gira intorno alla volontà di cambiare vita: “Volevamo essere calciatori e modelle ma siamo rimasti solo Pusher ‘N Bad B”, recitano i versi, sottolineando come la vita di strada abbia avuto la meglio sui sogni condivisi con i suoi coetanei.

Gli scorsi anni hanno segnato per ORO BIANCO l’inizio di un’interessante carriera musicale, spinto dal supporto di diversi artisti in ambito rap, primo fra tutti Guè Pequeno, che ha creduto in lui sin dal primo momento. Con il brano Pony Express, contenuto nel suo primo mixtape Oro Bianco Tape (2018), l’artista ha inaugurato una serie di release che lo condurranno alla presentazione del suo primo album ufficiale, CAPOTAVOLA (2019), con all’interno i featuring di Nerone, G.NANO e Moderup, collezionando oltre 4 milioni di stream. Uno dei singoli, Sssh Puta – Bonus Track, ha conquistato oltre 8 milioni di stream solo su Spotify.

Seguiranno poi il secondo progetto di inediti, NO laBEL (2020) e i successivi singoli Oh mio Dio (feat. Mr. Rizzus) e Il più regolare (feat. Nerone). Nel suo portfolio, ORO BIANCO vanta anche il brano Money Dance prodotto da Gezin, membro del supergruppo di producer statunitensi 808 Mafia.