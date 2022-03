“Tolgo il disturbo” su Rai Storia: la trama del film

In prima serata su Rai Storia “Tolgo il disturbo” per il ciclo “Cinema Italia”: ecco la trama del film di Dino Risi del 1990

Dopo diciotto anni in clinica psichiatrica, l’ex direttore di banca Augusto Scrivani rientra a casa dalla nuora. Ma la convivenza con la famiglia è tutt’altro che facile. Solo la nipotina sembra accoglierlo con piacere. Una storia raccontata da Dino Risi nel film del 1990 “Tolgo il disturbo”, in onda sabato 26 marzo alle 21.10 su Rai Storia per “Cinema Italia”. Nel cast Vittorio Gassman, Dominique Sanda, Eva Grimaldi, Firmine Richard.