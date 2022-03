Ricerca: nasce la SOHO ITALY School of CAR-T

Ricerca scientifica, nasce la SOHO ITALY School of CAR-T: i presidenti sono Giovanni Martinelli e Claudio Cerchione

La SOHO ITALY School of CAR-T è una esperienza formativa e culturale rivolta soprattutto a giovani medici ematologi, ma non solo, ideata dalla società SOHO Italy che si terrà in modalità ibrida. Sarà protagonista la Young Faculty, composta da giovani colleghi selezionati sulla base del curriculum e dei progetti sottomessi.

La School è diretta dal Prof. Giovanni Martinelli e dal Dr. Claudio Cerchione, presidenti della SOHO Italy. Tutti i lavori selezionati come comunicazione orale e poster saranno pubblicati su Hematology Reports, rivista ufficiale della Società Scientifica, che pubblicherà anche gli atti del congresso.

“La Scuola – spiega Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico IRST IRCCS “Dino Amadori” e Presidente SOHO – Vuole dare vita ad una vera e propria “cantera” sulle CAR-T, che metta a confronto esperti di valore internazionale con i più promettenti medici-ricercatori under40, con l’obiettivo di creare e condividere nuove cure a favore dei nostri pazienti”.

Aggiunge Claudio Cerchione, dirigente medico ematologo IRST IRCCS “Dino Amadori”, Presidente SOHO Italy – siamo di fronte ad una nuova era nella terapia ematologica grazie ad una sempre maggiore comprensione della biologia tumorale, che crea il razionale per nuove combinazioni di farmaci e pertanto lo sviluppo di nuove terapie con nuovi meccanismi d’azione, tra cui sicuramente le CAR-T risultano al centro della rivoluzione copernicana.

I numerosi studi in corso che valutano il ruolo delle CAR-T, miglioreranno ulteriormente la nostra comprensione di queste nuove opportunità, e siamo certi che nasceranno dati importanti anche dalla nostra School.

Una Faculty di spiccata importanza con la presenza dei maggiori esperti in campo nazionale: Franco Locatelli, Fabio Ciceri, Massimo Martino, Attilio Olivieri, Alessandro Rambaldi, Concetta Quintarelli, Alessandro Isidori, Giuliano Bolondi, Michele Malagola, Simona Caruso, Massimiliano Mazza, Oriana Nanni. Un parterre che si unisce alla Faculty estera di fama internazionale, proveniente dai più grandi centri di Ricerca: Kenneth Anderson, Naval Daver, Elias Jabbour, Jain Nitin, Hagop Kantarjian, Marina Konopleva.

L’Iscrizione alla School è gratuita, offerta dalla società scientifica a tutti gli esperti del settore, sia in modalità residenziale che virtuale. Maggiori informazioni e programma sono disponibili al link https://www.sohoitaly.it/school-of-car-t/