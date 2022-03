Previsioni meteo 26 marzo 2022: cieli coperti al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 26 marzo 2022: tempo ancora stabile sull’Italia grazie all’anticiclone, domani piogge al Sud e Isole maggiori

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia grazie a un robusto campo di alta pressione che da diversi giorni regala giornate soleggiate e clima gradevole nelle ore centrali. Sarà così anche nella giornata di oggi, nella quale avremo cieli sereni sulle regioni del Nord e del Centro. Maggiore copertura nuvolosa sulle Isole maggiori e al Sud: sarà l’antipasto di un debole peggioramento previsto nella giornata di domani, con piogge sparse di debole intensità.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino almeno a martedì prossimo il clima risulterà in prevalenza asciutto al Centro-Nord, mentre trova ulteriori conferme un peggioramento alla fine del mese. L’abbassamento del flusso atlantico e il contemporaneo cedimento dell’alta pressione dovrebbero infatti lasciare spazio all’arrivo di perturbazioni accompagnate da piogge e temporali su gran parte della Penisola.

Intanto per oggi, sabato 26 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con cieli soleggiati e qualche velatura in Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni e qualche nube sul Lazio. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ampi spazi di sereno ancora sulle Marche. In serata ancora tempo per lo più asciutto ma con nuvolosità in aumento su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino deboli piogge sulla Sardegna, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e ampi spazi di sereno sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio nuvolosità in transito ma con tempo asciutto su tutte le regioni, ancora poco nuvoloso sulla Puglia. In serata nubi sparse alternate a schiarite su tutte le regioni con tempo ancora asciutto. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.