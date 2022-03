Nonzòki in radio con “Aria gelida”

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali “Aria gelida”, il caratteristico singolo della giovane artista Nonzòki

Un brano che si articola in una dimensione molto particolare, sonorità personali e coraggiose che si spingono in un mondo musicale non comune. La melodia si intrinseca con il testo che indossa il vestito perfetto, cucito praticamente addosso ad una struttura forte e ben salda in tutte le sue parti . Una immagine di astrattismo che riporta però alla costruzione materiale e toccabile di un quadro ben delineato.

Il singolo si intitola “Aria Gelida” e parla di un trauma subìto da una persona molto vicino all’artista . Descrive le sensazioni e le emozioni di quell’accaduto.L’atmosfera è aggressiva e melodica circondata da una parte strumentale molto potente.

Valentina in arte Nonzòki, 27 anni di Como, nasce principalmente come chitarrista iniziando all’età di 13 anni ma che si avvicina con il tempo al mondo della produzione e composizione musicale. Dopo diversi studi affronti nei vari anni comincia a comporre le sue prime musiche accompagnate in seguito dalla scrittura dei testi Non ha mai avuto in mente un “ genere”, le sue influenze musicali sono tantissime ed il suo obiettivo è quello di creare una sonorità tutta sua…il suo genere, il suo mondo.