Medicina integrata protagonista al Biomedic center

Reparti di Medicina Estetica, Dimagrimento, Posturologia ed Estetica: a Como la medicina integrata è il fiore all’occhiello del Biomedic Center

Biomedic center è il centro medico polispecialistico leader nel settore della medicina integrata che vanta più di 30 anni di esperienza. Il centro collabora con diversi professionisti e operatori sanitari che operano in campi diversi, dalla medicina generale integrata alla medicina specialistica.

Oltre ad essere uno dei centri più innovativi a combinare la medicina tradizionale ai nuovi efficaci metodi offerti dalle medicine complementari, Biomedic center è uno dei primi centri in Italia a proporre un programma specifico per supportare tutti coloro che vogliono vaccinarsi seguendo un trattamento ad hoc nella fase pre e post vaccino.

Il centro è diviso in quattro principali reparti: Medicina Estetica, Posturologia, Ortodonzia e Dimagrimento. Saranno analizzati nel dettaglio i diversi reparti specialistici, elencandone le caratteristiche peculiari.

Medicina Estetica

Il reparto di medicina estetica comprende medicina estetica, integrata e rigenerativa. Lo scopo di questa medicina consiste nella cura e prevenzione di tutti gli inestetismi estetici che a volte diventano oggetto di insicurezza nel rapporto con gli altri. I professionisti del centro sapranno capire le esigenze del paziente e proporre un check up completo degli inestetismi per intervenire attraverso sistemi non invasivi.

La medicina estetica integrata comprende trattamenti mirati a contrastare patologie di natura infettiva, allergica, infiammatoria e molte altre. Grazie all’utilizzo di metodi diagnostici e terapeutici, ogni paziente sarà seguito dall’inizio alla fine della terapia. Solitamente la prima visita specialistica viene seguita da un primo test biofisico effettuato presso il centro.

La medicina rigenerativa è incentrata sul processo di rigenerazione dei tessuti, tramite una tecnologia avanzata denominata RIGENERA. Questo trattamento consiste nella disgregazione di tessuto prelevato dal paziente, per ottenere i cosiddetti ‘microinnesti’, ovvero cellule in grado di riattivare il processo di rinnovamento. Tra le prestazioni di medicina estetica rigenerativa troviamo Rigenera Hair Aging, per rinforzare i capelli, Rigenera Skin Ageing per le cicatrici del viso, e Rigenera Macchie Ageing, per la cura di macchie cutanee.

Posturologia

Il reparto di posturologia offre numerosi trattamenti mirati a correggere la postura del corpo e le patologie derivanti da un errato assetto posturale. Il posturologo del centro effettuerà una valutazione posturale obiettiva per capire quale trattamento possa essere più idoneo alle esigenze del paziente. Questo reparto specialistico garantisce ai pazienti un’ampia gamma di servizi correlati alla riabilitazione in ambito fisioterapico, come ad esempio la valutazione 3d della colonna vertebrale e il trattamento posturale respiratorio, mirato al riposizionamento della colonna vertebrale. In più, è possibile effettuare trattamenti legati ad una scorretta occlusione dentale, che influisce sulla postura gnatologica del paziente.

Ortodonzia

Il reparto di ortodonzia del centro medico polispecialistico Biomedic center rappresenta un’eccellenza del settore, perché offre ai pazienti la possibilità di effettuare prestazioni professionali per la cura di malocclusioni e altre patologie che hanno un impatto sulla masticazione, respirazione e fonazione. Alcuni dei trattamenti messi a disposizione del paziente presso il reparto per la cura di tutti i tipi di malocclusione sono interventi di estrazione dentaria, applicazione di bite e apparecchi ortodontici fissi e mobili. Oltre ai trattamenti specialistici di ortodonzia è possibile prenotare presso il centro diverse prestazioni di odontoiatria per adulti e bambini. Gli esperti del centro propongono al paziente un avanzato test biofisico per indicare eventuali trattamenti complementari e curare le patologie ortodontiche.

Dimagrimento

Il reparto dimagrimento del Biomedic Center non si limita ad offrire ai pazienti trattamenti mirati alla perdita di chili in eccesso, ma offre un’ampia gamma di programmi specialistici con lo scopo di ridurre il grasso localizzato attraverso diete studiate appositamente sui parametri del paziente. Per effettuare la diagnosi, i professionisti del centro propongono al paziente il calcolo del BMI (Indice di Massa Corporea) e BAI (Indice di Grasso Corporeo), con lo scopo di stilare una dieta specifica per arrivare al peso forma consigliato. Una delle diete più efficaci è la Slim Kyminasi Diet, grazie alla quale il paziente arriva a perdere fino a 6 chili. Tutti i programmi alimentari sono appositamente studiati per evitare gli inestetismi causati dalla perdita di peso, come la pelle cadente. Al paziente viene consigliato un regime alimentare sostenibile e a base di alimenti freschi, combinati nelle giuste quantità per garantire all’organismo il giusto apporto di carboidrati, proteine e grassi.

www.biomediccenter.com