Il film “La promessa dell’alba” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie “La promessa dell’alba”, dal romanzo di Romain Gary: la Trama del film diretto da Eric Barbier cin Charlotte Gainsburg e Pierre Niney

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone, sabato 26 marzo alle 21.10, “La promessa dell’alba”, dramma biografico diretto da Eric Barbier con protagonisti Charlotte Gainsbourg e Pierre Niney. Dalla difficile infanzia in Polonia all’adolescenza a Nizza, per poi arrivare alla carriera da aviatore in Africa durante la Seconda guerra mondiale.

Romain Gary ha vissuto una vita straordinaria. Ma l’impulso a vivere mille vite, a diventare un grande uomo e un celebre scrittore è frutto dell’amore per Mina, sua madre. Un amore materno senza freni che sarà un fardello da portare per tutta la sua vita.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di culto scritto negli anni Sessanta da Romain Gary. Nel cast anche Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack e Finnegan Oldfield.