Gli I.M.I.V. online con “Umanità Perduta”

“Umanità Perduta” è il titolo del primo singolo della band I.M.I.V. acronimo de “Il Mondo In cui Viviamo”: il brano è fuori in digitale

“Umanità Perduta” è il titolo del primo singolo della band I.M.I.V. acronimo de “Il Mondo In cui Viviamo”. Estratto dall’album di debutto “New Old Stock” uscito a Giugno 2021, il pezzo racconta come gli esseri umani hanno sempre bisognodi trovare qualcosa a cui aggrapparsi, che sia una religione o unpartito politico o un movimento ideologico.

Tutto ciò però può portare solo al metterci l’uno contro l’altro e a garantire ilpotere a chi scrupolosamente governa.

Brano che dal titolo può sembrare pessimista, ma che nasconde in sé un messaggio di grande speranza e altruismo: imparare arispettare chiunque la pensi diversamente, usare la testa e nonchinare il capo. Il videoclip ufficiale che accompagna la traccia è un’animazione realizzata da Margherita Bombi ed Elena Cauzzi e racconta, attraverso immagini dirette, il testo.

Domenico Tornanbè, Gioacchino D’Angelo e Pietro Montalbano sono il trio esplosivo I.M.IV.