Duncan Mcintyre è il nuovo CFO di GoStudent

GoStudent ha nominato Duncan Mcintyre suo primo Chief Finance Officer e l’avvocato Felix Kernbichler suo primo Chief Legal Officer

GoStudent, scale-up unicorno e azienda EdTech K-12 più valutata in Europa, ha annunciato la nomina di Duncan Mcintyre a Chief Finance Officer e di Felix Kernbichler a Chief Legal Officer.

Dopo aver iniziato l’anno con un round di finanziamento di Serie D da €300M e l’acquisizione di Tus Media Group e Seneca Learning, GoStudent punta ora a rafforzare il proprio Senior Executive Team inserendo due nuove figure esperte di finanza e M&A all’interno della C-Suite.

La nomina di Duncan Mcintyre a primo Chief Finance Officer di GoStudent

Nel suo nuovo ruolo di CFO, l’australiano Duncan Mcintyre guiderà il dipartimento finanziario di GoStudent e sarà responsabile delle attività di raccolta finanziamenti e M&A.

Mcintyre ha più di quindici anni di esperienza nel campo della finanza e un solido background in M&A. Ha iniziato la sua carriera alla Macquarie Bank e negli ultimi dieci anni ha contribuito attivamente al successo di numerose aziende nel settore del Fintech e della logistica.

Nei suoi precedenti incarichi di Senior Vice President of Corporate Finance e Managing Director di DX Ventures, il fondo di investimento di Delivery Hero, Mcintyre ha rivestito un ruolo preminente nello sviluppo della strategia globale dell’azienda. Ha, inoltre, guidato più di 100 transazioni, tra cui M&A per un valore di €5 miliardi, attività di raccolta di finanziamenti per €4 miliardi e vari investimenti di venture capital sotto il fondo DX Ventures. Duncan è stato anche responsabile delle relazioni con gli investitori di Delivery Hero e del processo di pianificazione ed esecuzione dell’IPO.

Mcintyre si è laureato alla University of Technology di Sydney in Science Business e successivamente in Ingegneria, Robotica e Automazione. Dopo aver lavorato e vissuto in Australia, Asia e Sud Africa, si è trasferito in Germania, dove ha acquisito una vasta esperienza nell’ambito delle start-up.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una delle aziende tecnologiche più ambiziose e in rapida crescita attualmente esistenti in Europa e di avere l’opportunità di contribuirne attivamente all’ascesa. Sono impressionato dalla cultura aziendale, dal livello di coinvolgimento dei collaboratori e dal focus verso l’esecuzione che Felix, Gregor e il resto del team hanno saputo creare a GoStudent”, ha dichiarato Duncan Mcintyre, Chief Finance Officer di GoStudent.

Felix Ohswald, co-fondatore e CEO di GoStudent ha commentato: “Siamo davvero lieti di avere Duncan a bordo. Grazie alla sua vasta esperienza alla guida di una delle più importanti IPO tecnologiche d’Europa, nella raccolta di finanziamenti e M&A, siamo certi che Duncan sarà in grado di dare ancora più slancio alla nostra missione di costruire la scuola globale n°1 al mondo”.

La nomina di Felix Kernbichler a primo Chief Legal Officer di GoStudent

Nella sua nuova posizione di Chief Legal Officer, l’austriaco Felix Kernbichler sarà responsabile degli affari legali di GoStudent e, in particolare, avrà il compito di dare consulenza in occasione di operazioni legate a finanziamenti e acquisizioni.

Kernbichler ha oltre un decennio di esperienza come avvocato e un solido background in diritto societario, venture capital e M&A.

Negli ultimi cinque anni ha lavorato presso un rinomato studio legale austriaco specializzato in start-up. Durante questo periodo, ha fornito consulenza in merito a molte delle più importanti transazioni di venture capital in Austria. All’inizio del 2022, Kernbichler ha fondato il suo studio privato a Vienna ed è entrato a far parte di GoStudent in qualità di Chief Legal Officer.

In precedenza, Kernbichler è stato assistente professore all’Università di Vienna e studioso di dottorato all’Austrian Academy of Sciences.

Kernbichler ha conseguito un Master of Laws (LLM) alla Harvard Law School e un PhD in legge all’Università di Vienna. Inoltre, è il fondatore e direttore della “Startup Clinic” dell’Università di Vienna che supporta le start-up in fase di avviamento fornendo loro consulenze legali pro bono da parte di studenti di legge già ad uno stadio avanzato del percorso di studi.

“Avendo collaborato con GoStudent in qualità di consulente dal 2018, sono davvero lieto di essere stato chiamato a ricoprire questo ruolo. Provenendo da una famiglia di insegnanti, ho a cuore l’istruzione di qualità e sono fermamente convinto che possa davvero fare la differenza. Considerando l’incredibile potenziale, ancora non del tutto sfruttato, dell’istruzione, sono sicuro che la crescita inarrestabile di GoStudent sia solo all’inizio. Sono molto entusiasta di poter perseguire la missione di dare vita alla scuola globale n°1 al mondo al fianco di una grande squadra”, ha commentato Felix Kernbichler, Chief Legal Officer di GoStudent.

Felix Ohswald, co-fondatore e CEO di GoStudent ha dichiarato: “Felix è la figura perfetta per GoStudent: conosce da vicino la nostra realtà e ci ha già supportati durante i round di finanziamento e le acquisizioni dal 2018 ad oggi. Grazie alla sua vasta esperienza nel campo del diritto, sono sicuro che riuscirà a dare un apporto inestimabile al consolidamento e all’espansione globale di GoStudent”.