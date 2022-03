Previsioni meteo 25 marzo 2022: weekend con tempo variabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 25 marzo 2022: clima in prevalenza asciutto sull’Italia, protetta dall’anticiclone, ma nel fine settimana possibili piogge al Centro-Sud

Primi giorni di Primavera con condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia grazie a un vasto campo d’alta pressione che si estende dal continente africano fino all’Europa centrale. La fase stabile proseguirà anche nella giornata di oggi, nella quale avremo cieli sereni o con innocue velature su tutte le nostre regioni. Clima gradevole nelle ore centrali, e temperature minime in rialzo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a martedì prossimo avremo bassa probabilità di precipitazioni al Centro-Nord, con temperature che tenderanno a mantenersi in media. Discorso diverso al meridione, dove avremo maggiori note instabili nel corso del fine settimana. Gli ultimi giorni di marzo potrebbero invece vedere un abbassamento del flusso atlantico con possibilità di piogge sull’Italia. Ma il break instabile potrebbe avere durata breve: a seguire si intravede una nuova fase asciutta, con valori termici in aumento.

Intanto per oggi, venerdì 25 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con sole prevalente, locali addensamenti lungo l’arco alpino. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi centrali con neve a quota di montagna, soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi centro-orientali, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e qualche nube tra Liguria, Emilia Romagna e Piemonte meridionale. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in arrivo sui settori tirrenici. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità in transito sulle Isole Maggiori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in aumento e massime stazionarie o in diminuzione al Centro-Nord, in rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.