Dopo Lady Gaga, la Cina mette al bando anche Keanu Reeves: la filmografia dell’attore è stata rimossa dalle maggiori piattaforme streaming del Paese

Si allunga la lista delle star internazionali ‘bandite’ in Cina. Quasi tutta la filmografia di Keanu Reeves è scomparsa dalle piattaforme streaming del Paese. Il motivo è il sostegno dell’attore alla causa del Tibet.

Lo scorso gennaio, è stato reso noto che Reeves avrebbe preso parte al concerto annuale di beneficenza per Tibet House, un’organizzazione no-profit con sede a New York vicina al Dalai Lama.

La notizia non è stata vista bene dai nazionalisti cinesi, che hanno insultato l’attore sui social media promettendo di boicottare il suo ultimo film “Matrix Resurrections”, fresco di uscita nelle sale. Il 3 marzo Reeves ha effettivamente partecipato al concerto per Tibet House e sembra aver subito indirettamente delle ritorsioni.

La censura della Cina colpisce Keanu Reeves

Come riporta il Los Angeles Times, le maggiori piattaforme streaming cinesi hanno deciso di ‘cancellare’ la filmografia dell’attore.

Almeno 19 film con protagonista Reeves sono stati rimossi dalla piattaforma Tencent Video. Tra questi, la trilogia di Matrix, Speed, La casa sul lago del tempo.

Ancora peggio hanno fatto gli altri servizi streaming Youku e Migu Video, che hanno cancellato completamente la sua filmografia ad eccezione di “Toy Story 4″, in cui figura nel ruolo di doppiatore di Duke Caboom. Tuttavia, non vi è alcuna menzione al nome di Reeves.



Lady Gaga nella ‘black list’ della Cina

Non è la prima volta che una star internazionale venga ‘bandita’ dalla Cina.

Nel 2016, dopo un incontro con il Dalai Lama, Lady Gaga fu inserita nella ‘black list’ cinese dei personaggi non graditi. Questo comporta il divieto di tutto il repertorio della cantante nel Paese, dalla musica ai video. Per questo motivo lo scorso anno l’episodio speciale di Friends venne censurato in Cina, tagliando le parti in cui compariva Lady Gaga. Lo stesso destino della cantante, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è toccato a tante altre celebrità. Tra queste Richard Gere, a causa della sua ferma posizione sul Tibet e degli stretti legami con il 14esimo Dalai Lama e Selena Gomez, per aver scattato una foto con la guida spirituale tibetana.