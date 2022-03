Un fumetto per il cambiamento: fuori “La Cipi e la vita” di Sabrina Brunelli, vignette di Giorgio Espen, edito da Edizioni Zerotre

E’ uscito da poco “La Cipi e la vita”, l’originale libro che abbina al collaudato strumento del fumetto un testo a lato di ogni vignetta per guidare il lettore in riflessioni semplici ed immediate sempre accompagnate da un sorriso.

La Cipi e la vita, nato dopo i primi due libri “Mi piego ma non mi spezzo” del 2018 e “Ricomincio da me” del 2019, nasce per diffondere con semplicità la tematica preferita dall’autrice ovvero il messaggio positivo e resiliente.

“Credo che mai come oggi ci sia bisogno di questo tipo di messaggio” dice l’autrice “siamo stati per troppo tempo avvolti in una bolla piena di notizie preoccupanti e catastrofiche che hanno profondamente cambiato il nostro status mentale”. Per questo, grazie anche alla collaborazione con il fumettista Giorgio Espen allievo di Milo Manara, nasce su

idea di Sabrina “la Cipi”, un personaggio tutto in giallo proprio come lei.

L’autrice è da sempre paladina e convinta sostenitrice del ricercare il bello in ogni cosa e situazione applicando costantemente il sorriso con lo scopo di migliorare il proprio stile di vita. “La Cipi e la vita” è disponibile in libreria, su Amazon e sul sito dell’autrice www.sabrinabrunelli.com.

Sabrina Brunelli alias la Cipi ha come obiettivo quello di diffondere il più possibile in tutta Italia il suo messaggio attraverso incontri presso librerie, centri di aggregazione, interviste radio televisive e qualsiasi evento mediatico che sia utile all’aiuto di persone in difficoltà e profonda crisi personale.