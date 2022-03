“Come una mongolfiera” è il nuovo libro di Martina Carzaniga

Fuori il libro “Come una mongolfiera” di Martina Carzaniga (ed. Michael Edizioni): è l’autobiografia romanzata di una donna unica, speciale, determinata

Il libro è l’autobiografia romanzata di Martina, una donna unica, speciale, determinata. Una donna come tutte noi.

Martina è mamma di sue bambini, una donna, una professionista che ama il suo lavoro e a cui piace anche ritagliarsi del tempo per se stessa e coltivare le proprie passioni. Per molti anni ha lavorato come project manager in un’azienda di telecomunicazioni ma dopo demansionamento e discriminazioni a seguito delle maternità, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e assecondare le sue passioni aprendo un’azienda di prodotti ecosostenibili per l’infanzia. E ha scritto ‘Come una mongolfiera’, un’autobiografia romanzata, in cui il racconto parte dalla sua infanzia e arriva alla nascita del suo primo figlio.

Nel libro parla di come è riuscita, attraverso un percorso intricato e controverso, ad affrontare le difficoltà e i problemi legati all’adolescenza, quali ad esempio il bullismo e i disturbi del comportamento alimentare e all’età adulta, un matrimonio sbagliato e relazioni insane fino a raggiungere l’indipendenza emotiva e a combattere con determinazione per perseguire i suoi sogni.

Il romanzo parla di Gemma e di come avviene la sua fioritura grazie a una grande forza di volontà nel ricercare equilibrio tra cuore e ragione. Gemma è una di noi, una brava ragazza dall’educazione cattolica che vive al riparo dal mondo cattivo e ingiusto che ci circonda. Ma non si può vivere in eterno in una campana di vetro e anche lei si trova, come tutti, a dover affrontare amarezze, frustrazioni e delusioni in diversi ambiti e di diversa entità fino a sviluppare una profonda prostrazione che si trasforma velocemente in un’insicurezza nei confronti di se stessa che sarà poi fonte di molti problemi. Alzi la mano chi non ha mai vissuto un periodo simile durante la propria crescita?

Abbandonare tutto ciò che del passato ti ostacola e che ti incatena al suolo, è la metafora della mongolfiera da cui prende il titolo libro con cui Martina vorrebbe testimoniare proprio questo: dobbiamo imparare a gettar fuori la zavorra, abbandonare tutte quelle incertezze, cattive abitudini, pregiudizi, tutto ciò che ci tiene prigionieri e che ci impedisce di essere felici e appagati. Essere felici è una scelta, e Gemma ha deciso di esserlo, a tutti i costi.

Martina Carzaniga

Vive a Milano con il marito e i due figli, Gabriele e Davide. È laureata in lingue per la comunicazione e la cooperazione internazionale e dopo aver lavorato per nove anni come projectmanager in una multinazionale ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e iniziare la propria attivitàdi distribuzione in Italia di ECO BOOM, un brand ecosostenibile di pannolini per bambini.

Scrive regolarmente sul suo blog Racconti in culla.

Come una mongolfiera è il suo primo romanzo.

EDITORE: Michael Edizioni

FORMATO: Brossura 14×21

PAGINE: 180

PREZZO: 16,50

CODICE ISBN: 978-88-96913-82-6