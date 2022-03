Chiara Ferragni lancia la nuova linea di make-up

La linea make up by Chiara Ferragni è disponibile in esclusiva negli store Douglas e sul sito ufficiale dell’imprenditrice digitale

Balsamo labbra, palette, lip gloss, illuminante. Sono disponibili da oggi nuovi prodotti della linea make-up di Chiara Ferragni.

I pezzi si vanno ad aggiungere alla collezione di trucchi lanciata lo scorso novembre e andata subito sold out.

Ogni prodotto è caratterizzato dall’iconico Eyelike, il logo inconfondibile del brand Ferragni. La linea make up by Chiara Ferragni è disponibile in esclusiva negli store Douglas e sul sito www.chiaraferragnicollection.com



La nuova linea di make-up

3 mini palettes

3 lip gloss

3 balsamo labbra

1 illuminante