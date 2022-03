All Cittadella degli Archivi di Milano la mostra “Trinacria”

Fino al 2 maggio 2022 alla Cittadella degli Archivi, in Via Ferdinando Gregorovius a Milano, la mostra collettiva “Trinacria”

Dal 26 marzo al 2 maggio 2022 viene aperta al pubblico la mostra collettiva “Trinacria”, ideata e organizzata da Isorropia Homegallery presso la Cittadella degli Archivi di Milano. L’evento prevede la partecipazione di nove artisti siciliani: Giuseppe Adamo, Giuseppe Buzzotta, Melissa Carnemolla, Nina Carini, Andrea Cerruto, Gianni Di Rosa, Emanuele Giuffrida, Mariagrazia Pontorno e Maria D. Rapicavoli.

Il titolo della mostra rimanda all’antico nome greco con il quale veniva designata la Sicilia, ma il suo simbolo è misterioso e ancora incerto. L’associazione del simbolo con la Sicilia si deve alla particolare configurazione geografica dell’Isola, caratterizzata da tre promontori. Il termine Trinacria è stato scelto solo per indicare la provenienza degli artisti selezionati: tutti diversi tra loro per formazione, per percorso e per media utilizzato (pittura, scultura, fotografia, installazioni, performance, ecc.) per esprimere ed esternare il loro gesto artistico.

Memoria e Ricordo sono i temi affrontati nella mostra: la prima, pubblica e storica, è una facoltà intellettiva ed un dovere civile, mentre il secondo è legato ad una esperienza intima e affettiva.

Il progetto espositivo, ambientato all’interno della Cittadella degli Archivi che custodisce da sempre la memoria storica di Milano, racconta i due momenti-chiave dell’identità personale e collettiva.

Informazioni

In mostra: dal 26 marzo al 2 maggio 2022

Inaugurazione : 25 marzo 2022, ore 16-20, solo su invito

Sede: Cittadella degli Archivi, Via Ferdinando Gregorovius, 15, Milano

Contatti: [email protected]

Orari: dal lunedì al venerdì ore 10-19

Ingresso gratuito

Social media: Instagram @isorropiahomegallery