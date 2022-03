Tourné porta a Trevi Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite

Tourné prosegue con il trio d’eccezione Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite al Teatro Clitunno di Trevi con “L’anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla”

La stagione proseguirà il 24 marzo alle 21 al Teatro Clitunno di Trevi dove ad andare in scena sarà trio d’eccezione composto da Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere e voce), con “L’anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla”. Tre personalità artistiche, provenienti da culture musicali diverse, ricche e versatili in cui non difetta estro, capacità interpretativa e innata voglia d’improvvisare. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi.

Capita a volte di trovarsi dall’altro capo del mondo e di incontrare inaspettatamente qualcosa che ci appartiene e che forse avevamo dimenticato. Questo è successo, si direbbe, a Girotto, Servillo e Mangalavite, in particolare quando i due argentini hanno riconosciuto nell’incontro una possibilità di ritorno alla propria cultura condotto senza retorica, ma giocando in prima persona la scommessa di scrivere canzoni “nuove”. Canzoni “antiche” si direbbe viceversa per Servillo, che può frequentare così paesaggi classici del fare musica popolare senza il rischio della ridondanza e della citazione.

«L’anno che verrà ci sembrava il titolo più indicato – spiegano gli artisti – visto l’anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che “sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno”. Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia».

Prevendite su TicketItalia dalle 11 di lunedì 21 febbraio

