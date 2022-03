Previsioni meteo 24 marzo 2022: clima primaverile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 marzo 2022: bel tempo su tutte le regioni grazie all’alta pressione ma nel fine settimana possibilità di piogge

La situazione meteo attuale vede un vasto campo d’alta pressione che si estende dal continente africano raggiungendo il cuore dell’Europa centrale e anche l’Italia. Di conseguenza il clima risulta stabile e soleggiato lungo tutto lo Stivale, con forte escursione termica. Nelle ore centrali della giornata, infatti, le temperature si porteranno vicine ai +20°C per un assaggio di Primavera, anche se caratterizzato dall’assenza di precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche gli ultimi giorni del mese di marzo non vedranno variazioni significative, ad eccezione di un parziale cedimento dell’alta pressione che tra sabato e domenica porterà piogge su Sardegna e parte delle regioni centrali. L’inizio di Aprile potrebbe essere invece caratterizzato da maggiore dinamicità e dal ritorno delle piogge, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 24 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque, qualche addensamento solo sulla Liguria.Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Sulle regioni centrali al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud peninsulare e sulle Isole Maggiori, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli in prevalenza soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.